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В составе “Арарата” новый голкипер

В составе “Арарата” новый голкипер

В ереванском футбольном клубе “Арарат” новый вратарь.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Состав ереванского “Арарата” пополнил опытный вратарь Григор Меликсетян. Предыдущим клубом футболиста был Гандзасар-Капан.

Григор Меликсетян родился 18 августа 1986 года в Ереване. В течение своей карьеры он играл за клубы “Пюник”, “Импульс” и “Улисс”, в сезоне 2013/2014 - за “Арарат”. Также в первенстве Ирана он выступал за клубы “Сарчешмех”, “Пайкан” и “Гахар Загрос”.

 Григор Меликсетян провел четыре матча за сборную Армении.

“Мои ожидания только положительные, мы должны достичь чемпионства. Я и раньше выступал за Арарат. В команде очень хорошая атмосфера, - сказал Григор Меликсетян.


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