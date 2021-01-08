В Ераносе на средства благотворителя модернизирована сеть освещения 5-ой улицы

На средства благотворителя из Ераноса, предпринимателя Генриха Гаспаряна в общине Еранос Гегаркуникской области модернизирована сеть освещения 5-ой улицы.

Как сообщил «Арменпресс» руководитель общины Еранос Саша Бавеян, длина 5-й улицы составляет 700 метров, размещенные на ней фонари полностью заменены системой LED.

“В прошлом году по субвенциальной программе правительства Армении 5-я улица была заасфальтирована. В программе инвестиции в размере 8 млн драмов сделал тот же предприниматель, житель общины Еранос Генрих Гаспарян.

Теперь настала очередь модернизации осветительной сети. Муниципалитет и жители общины, выражая благодарность, в то же время надеются, что Генрик Гаспарян и другие благотворители продолжат активное участие в программах строительства и развития Ераноса, которые мы планируем реализовать в 2021 году”, - сказал Саша Бавеян.

Хосров Хлгатян