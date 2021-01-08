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В ближайшие дни температура воздуха в Армении существенно не изменится

В ближайшие дни температура воздуха в Армении существенно не изменится

На территории Армении днем 8-го, с 9 по 10, ночью 11-го и 13-го января ожидается погода без осадков.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Республики Армения, поздним вечером 11 января, 12 января в северных районах ожидаются слабые осадки. В Араратской долине, предгорьях Арагацотна, Котайка и Вайоц Дзора ожидаются облачность и туманы, также небольшой снег.

Ветер северо-восточный с порывами до 2 - 5 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване днем 8-го, с 9 по 13 января ожидаются облачность и туманы, также небольшой снег.


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