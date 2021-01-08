Рауль может возглавить “Реал”

Легендарный футболист мадридского “Реала” Рауль может возглавить “королевский клуб”.

Как сообщает «Арменпресс», об этом пишет “AS”. По данным издания, если нынешний главный тренер Зинедин Зидан покинет свой пост, на этом месте, возможно, будет Рауль, который сейчас тренирует вторую команду “Реала”, выигравшую в молодежной лиге.

Руководство “королевского клуба” у руля команды хотело видеть Маурисио Почеттино, однако на днях он стал главным тренером французского ПСЖ.

43-летний Рауль является воспитанником академии “королевского клуба”, в составе первой команды выступал в 1994 - 2010 годах. Форвард шесть раз становился чемпионом Испании, 4 раза - обладателем Суперкубка страны, дважды - победителем Лиги чемпионов.