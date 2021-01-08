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Каннский кинофестиваль, возможно, состоится летом

Каннский кинофестиваль, возможно, состоится летом

Каннский международный кинофестиваль запланирован на лето 2021 года. Это связано с эпидемической ситуацией в мире.

Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на kulturomania.ru, организаторы кинофестиваля отметили, что хотят провести фестиваль в мае, по всей вероятности с 11 по 22 мая.

Не исключено, что он может быть перенесен и проведен в конце июня или в июле.

Вследствие пандемии COVID-19, в 2020 году  был организован лишь небольшой формат Каннского кинофестиваля, в ходе которого было показано всего четыре фильма из основной программы. Показы проходили с 27 по 29 октября.


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