Каннский кинофестиваль, возможно, состоится летом

Каннский международный кинофестиваль запланирован на лето 2021 года. Это связано с эпидемической ситуацией в мире.

Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на kulturomania.ru, организаторы кинофестиваля отметили, что хотят провести фестиваль в мае, по всей вероятности с 11 по 22 мая.

Не исключено, что он может быть перенесен и проведен в конце июня или в июле.

Вследствие пандемии COVID-19, в 2020 году был организован лишь небольшой формат Каннского кинофестиваля, в ходе которого было показано всего четыре фильма из основной программы. Показы проходили с 27 по 29 октября.