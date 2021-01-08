Президент Армен Саркисян тяжело переносит COVID-19

Сразу после улучшения состояния здоровья и разрешения врачей президент Армении Армен Саркисян вернется в Ереван. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“В ответ на запросы средств массовой информации сообщаем, что у находящегося в изоляции вследствие заражения COVID-19 президента Армена Саркисяна болезнь протекает сложно, есть все характерные симптомы. Президент под наблюдением врачей продолжает свое лечение.

В то же время, президент по возможности продолжает работать в дистанционном режиме.

Сразу после стабилизации состояния здоровья и разрешения врачей президент вернется в Ереван.

Еще раз передаем благодарность президента Республики и госпожи Нуне Саркисян за пожелания здоровья и слова поддержки”, - отметили в аппарате президента.

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