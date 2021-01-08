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Для Ирана неважно, вернутся ли США к ядерному соглашению: Хаменеи

Для Ирана неважно, вернутся ли США к ядерному соглашению: Хаменеи

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что для Ирана неважно, вернутся ли Соединенные Штаты Америки к ядерному соглашению или нет.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на “РИА Новости”, Хаменеи отметил, что главное - снятие санкций.

“Мы не настаиваем на возвращении США к ядерному соглашению. Вернутся они или нет - это не наше дело. Наше требование - снятие санкций. Это право, заслуженное иранским народом”.

По его словам, США и европейские страны обязаны обеспечить это право Ирана.


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