Для Ирана неважно, вернутся ли США к ядерному соглашению: Хаменеи

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что для Ирана неважно, вернутся ли Соединенные Штаты Америки к ядерному соглашению или нет.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на “РИА Новости”, Хаменеи отметил, что главное - снятие санкций.

“Мы не настаиваем на возвращении США к ядерному соглашению. Вернутся они или нет - это не наше дело. Наше требование - снятие санкций. Это право, заслуженное иранским народом”.

По его словам, США и европейские страны обязаны обеспечить это право Ирана.