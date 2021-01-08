В США за прошедшие сутки зарегистрировано самое большое число смертей от Covid-19 - 3 900 человек.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает “The Guardian”.

Случаи инфицирования растут почти во всех штатах, в частности, пострадала Калифорния.

Врач скорой помощи Джеффри Чен призвал людей делать свою работу для предотвращения распространения Covid-19. “Я умоляю всех помочь нам, потому что мы не на передних позициях. Мы на последней строке”, - сказал он.

Общее число случаев Covid-19 в США достигло 22 млн 132 045.