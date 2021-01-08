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В Арцах возвратились 47 834 жителей

В Арцах возвратились 47 834 жителей

В сопровождении российских миротворческих сил и военной полиции за прошедшие сутки в Арцах возвратились 181 человек, ранее покинувших свои дома. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

“В общей сложности в Арцах возвратились 47 834 жителей”, - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Указом президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе размещен контингент российских миротворцев. Контингент сформирован из 15-ой отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Командующим миротворческими силами назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов.


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