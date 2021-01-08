С 1 по 8 января Полиция Армении раскрыла 138 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период от 1 до 8 января подразделения Полиции Республики Армения раскрыли 138 случаев преступлений, из которых 4 -ранее совершенные. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

В частности, раскрыты случаи нанесения телесных повреждений - 40, кражи личного имущества -20, мошенничества - 19, семейного насилия - 9, умышленного уничтожения имущества, обнаружения наркотиков и хулиганство - по 5 случаев, похищения человека, квартирной кражи и злоупотребления должностными полномочиями - по 4 случая, угона автомобиля и конфискации оружия - по 3, компьютерных преступлений, незаконной вырубки и угрозы убийства - по 2 случая, грабежа, присвоения или растраты, насилия в отношении представителя власти, служебного подлога или небрежности, преднамеренного невыполнения публичных призывов к применению насилия и определения неотложного вмешательства или оборонного решения - по 1 случаю.

Обнаружены 9 пропавших без вести и 11 разыскиваемых. В полицию с повинной явились трое разыскиваемых.

Зарегистрировано 3 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 2 случая кражи личного имущества и причинения телесных повреждений.

За минувшие 7 дней в республике зарегистрировано 111 дорожно-транспортных происшествий. 10 человек погибли в результате чрезвычайных случаев, 176 получили телесные повреждения разных степеней тяжести.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.