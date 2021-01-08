Формулировки президента Азербайджана ущемляют международное гуманитарное право: ЗПЧ Армении

Омбудсмен Армении Арман Татоян обратился к заявлению, сделанному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в своем выступлении 7 января, подчеркнув, что президент Азербайджана использовал формулировки, которые являются частью антиармянской политики в Азербайджане и пропаганды враждебности по отношению к армянскому народу. «Арменпресс» представляет заявление Защитника прав человека Армении.

“Вчера, 7 января 2021 года, президент Азербайджана в своем выступлении, подводящем итоги 2020 года, использовал формулировки и акценты, которые являются частью антиармянской политики в Азербайджане и пропаганды враждебности по отношению к армянскому народу.

В частности, в выступлении использовались открытые угрозы в адрес Армении и армянского народа, выражения, представляющие угрозу всему армянскому народу и оскорбляющие его достоинство.

Речь и об изоляции Арцаха, прекращении доставки гуманитарной помощи Арцаху. Это, в свою очередь, нарушает международно признанный принцип, согласно которому ничьи права не должны быть проигнорированы, независимо от политического статуса территории.

Защитник прав человека Армении считает необходимым отметить, что выступление президента Азербайджана следует рассматривать в контексте того, что весь ход войны в сентябре-ноябре 2020 года сопровождался грубыми нарушениями прав человека Вооруженных сил Азербайджана, вызывающими массовые разрушения мирных населенных пунктов Армении. Подобные нарушения были зафиксированы и до этой войны.

Формулировки и акцент этого выступления следует рассматривать в контексте осуждаемых действий азербайджанских военных в отношении приграничных жителей нашей страны и нашего народа в целом.

Это явно видно из нескольких примеров сигналов тревог, адресованных омбудсмену Армении приграничными жителями, а также мониторинга, проведенного офисом Омбудсмена:

1) Размещение плаката “Добро пожаловать в Азербайджан” на дороге, соединяющей две общины Сюникской области Армении, Горис и Воротан, и карты, охватывающей части территории Республики Армения, что делается для запугивания мирных жителей.

2) Размещение азербайджанских флагов на жилых домах в поселках Сюника и публикация видеороликов, явно оскорбляющих достоинство мирных жителей, что также делается для их запугивания и т. д.

И эти действия, провоцирующие мирных жителей, осуществляются на фоне преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных азербайджанскими вооруженными силами против армянского народа во время этой войны.

Поэтому обращаю внимание международного сообщества на то, что формулировки и акценты речи президента Азербайджана, произнесенной 7 января 2021 года, нарушают международное гуманитарное право и международное право прав человека в целом.

Совершенно предосудительно, что Азербайджан продолжает проводить антиармянскую политику враждебности по отношению к армянскому народу на самом высоком государственном уровне”.