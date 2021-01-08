Время в Ереване: 11:07:36,   8 Январь

На участке Тутакнер Гадрутского района обнаружены останки 6 военнослужащих

На участке Тутакнер Гадрутского района обнаружены останки 6 военнослужащих

В результате поисково-спасательных работ на 5-ом километре дороги, ведущей от участка боевых действий в районе Тутакнер Гадрута в Хцаберд, обнаружены останки 6 военнослужащих. Об этом  «Арменпресс» сообщил начальник отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах Унан Тадевосян.

“Благодаря сохранившимся военным книжкам, удалось установить личности погибших солдат. Всего найдено 1 194 тела военнослужащих. Сегодня поисковые работы продолжаются на участках Гадрута, Джабраила и верхнего подрайона Аскерана”, - сообщил Тадевосян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации