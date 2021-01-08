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Российские саперы за минувшие сутки разминировали территорию в 5 га

Российские саперы за минувшие сутки разминировали территорию в 5 га

Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работы по разминированию территорий Арцаха.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

“За минувшие сутки российские саперы очистили территорию в 5 га, обнаружили и изъяли 1 105 взрывчатых предметов. С 23 ноября 2020 года в ходе операций инженерных подразделений российских миротворческих сил от неразорвавшихся боеприпасов было очищено около 440 га территорий, около 165 км дорог, 618 жилищных строений, в том числе 22 социально значимых объекта, обезврежено 21 755 взрывных предметов”,- говорится в сообщении МО РФ.

При разминировании и очистке территорий от взрывоопасных предметов российские миротворцы применяют современные робототехнические комплексы, позволяющие сохранять высокие темпы работ по разминированию в горных территориях и при плохих погодных условиях.


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