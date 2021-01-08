Проект продления карантина не предусматривает запрета на какой-либо вид экономической деятельности

Продление режима карантина в Армении позволит сохранить существующие регулирования, как-то: ношение масок, требование теста ПЦР в случае пересечения границ. Данный проект не предусматривает запрета на какой-либо вид экономической деятельности. Как передает «Арменпресс», об этом заявила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян, касаясь проблем, поднятых в ходе интервью министра экономики Армении.

“Как мы уже сообщали, Министерство здравоохранения представило проект решения правительства О внесении изменения в постановление правительства Республики Армения № 1514 от 11 сентября 2020 года, которым предлагается продлить карантин еще на 6 месяцев. Прежде всего, хотела бы подчеркнуть, что деятельность различных организаций, в том числе учебных, различных служб, закрытых учреждений (например, психиатрических учреждений) будет осуществляться лишь при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности и других подобных норм”, - отметила Никогосян.

Она подчеркнула, что, если карантин не будет продлен, указанные регулирования не будут действовать, и невозможно будет осуществлять подобные превентивные меры.

“Проект не предусматривает запрета на какой-либо вид экономической деятельности, будут установлены требования, которые дают возможность снизить риск заражения в этих организациях”, - отметила Никогосян.

По ее мнению эпидемиологическая ситуация во всем мире продолжает оставаться напряженной, имеются данные о появлении новых штамов вируса. Ряд стран устанавливает более строгий карантин, например, локдауны. И однозначно, что недопустимо не принятие каких-либо мер и способствование распространению инфекции.

Она напомнила, что по сей день в Армении зарегистрировано более 161 000 случаев заболевания, со смертельным исходом 2 901 случай. “Министр Ваан Керобян отметил, что и экономике сейчас больше всего нужен кислород. Мы надеемся, что Министерство экономики не пожалеет усилий, чтобы обеспечить экономику кислородом, не увеличивая при этом количество пациентов, а также не нарушая производство кислорода, необходимого для лечения больных”, - написала Никогосян.

Предложение является проектом, оно пока не одобрено правительством, поэтому она заверила, что Министерство здравоохранения всегда готово обсудить любое предложение, если оно разумно.

Ранее в интервью министр экономики Ваан Керобян заявил, что министерство против продления карантина. “На самом деле пресс-секретарь Минздрава поспешила, потому что это решение не обсуждалось с Минэкономики. Это предложение, которое мы будем обсуждать, и только в случае очень веских аргументов мы сможем согласиться с некоторыми пунктами предложения. Но то, что экономика сейчас больше всего нуждается в кислороде, это однозначно. Мы должны сделать все, чтобы экономика заработала максимально открыто”, - сказал министр.