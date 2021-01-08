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Родители военнослужащих проводят акцию протеста у Военного университета им. В. Саркисяна

Родители военнослужащих проводят акцию протеста у Военного университета им. В. Саркисяна

Родители военнослужащих, возвращающихся на места службы, у Военного университета им. В. Саркисяна проводят акцию протеста.

Как передает «Арменпресс», они хотят знать, где будут служить их дети. Родители против, чтобы их дети отправлялись на службу в Республику Арцах и мешают передвижению транспортных средств, перевозящих военнослужащих. В то же время они отмечают, что их дети не избегают службы.

Отвечая на вопрос журналистов, куда перевозят военнослужащих, офицер военной полиции отметил, что военнослужащих везут на места их дислокации.


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