В Аскеране и в Мартуни будут обезврежены неразорвавшиеся боеприпасы
11:27, 8 Январь, 2021
Фонд “Центр гуманитарного разминирования” будет обезвреживать неразорвавшиеся боеприпасы в районе поселков Хнацах и Айгестан Аскеранского района, также и в Мартуни.
Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.
“При звуках взрывов, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Для уточнения информации можете звонить в дежурную службу 911 Государственной службы по чрезвычайным ситуациям”, - говорится в сообщении ГСЧС.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен