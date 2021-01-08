В Аскеране и в Мартуни будут обезврежены неразорвавшиеся боеприпасы

Фонд “Центр гуманитарного разминирования” будет обезвреживать неразорвавшиеся боеприпасы в районе поселков Хнацах и Айгестан Аскеранского района, также и в Мартуни.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.

“При звуках взрывов, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Для уточнения информации можете звонить в дежурную службу 911 Государственной службы по чрезвычайным ситуациям”, - говорится в сообщении ГСЧС.