В Армении подтверждено 361 новых случаев COVID-19, вылечились 573 заболевших

По состоянию на 8 января в Армении подтверждено 361 новых случаев COVID-19, 573 заболевших вылечились, есть 7 летальных исходов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Таким образом, за последние сутки проведено 1 700 тестов, всего проведено 604 686 тестов.

Всего подтверждено 161 415 случаев COVID-19, 147 961 из которых выздоровели, есть 2 908 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 9 850 пациентов.

Зафиксирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 679.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.