На автотрассе Ереван-Севан идет снег

Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщает, что на территории Армении есть закрытые автодороги.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, закрыты дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари Арагацотнской области.

На 13 - 17 км автотрассы Ереван-Севан - снегопад.

В городе Абовян Котайкской области - туман.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автотранспорта.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.