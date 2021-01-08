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Министерство юстиции Армении не получало никакого договора в рамках какой-либо процедуры: Бадасян

Министерство юстиции Армении не получало никакого договора в рамках какой-либо процедуры: Бадасян

Министр юстиции Республики Армения Рустам Бадасян опроверг распространяемые в прессе сведения о том, что Министерство юстиции получило предварительный вариант договора, подписание которого планируется в ходе встречи в Москве премьер-министра Армении и президента Азербайджана. Как передает «Арменпресс», министр юстиции Армении опроверг эти сведения.

“К сожалению, метод психологического давления на людей при помощи дезинформации не прекращается. Министерство юстиции Армении не получало никаких договоров в рамках каких-либо процедур. Информация, распространяемая в прессе - ложь”, - написал Бадасян.

В прессе распространилась информация о том, что в Минюст поступил проект договора, который планируется подписать в Москве. Согласно распространенной информации, проект договора направлен в Министерство юстиции с целью приведения формулировок в соответствие с Конституцией.


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