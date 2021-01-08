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Европейские индексы - 07-01-21

Европейские индексы - 07-01-21

МОСКВА, 8 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 7 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.55% и составил 13968.24 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.70% и составил 5669.85 пункта, британский FTSE вырос на 0.22% и составил 6856.96 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1436.71 пункта.


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