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Несколько команд Премьер-лиги Армении возобновили тренировки

Несколько команд Премьер-лиги Армении возобновили тренировки

После зимнего перерыва несколько клубов Армянской футбольной Премьер-лиги возобновили тренировки.

Как  передает Арменпресс,  команда «Арарат» под руководством Вардана Бичахчяна возобновила тренировки на спортивной базе «Дзорахпюр», готовясь ко второй половине сезона 2020/21. Гюмрийский «Ширак» приступил к тренировкам в спортзале.

Лидерами турнирной таблицы Премьер-лиги чемпионата Армении по футболу являются команды  «Арарат», «Алашкерт» и «Арарат-Армения». У клубов по 18 очков. У «Лори» 17 очков. «Ноа» занимает 16-е место в таблице (16 очков), у «Урарту» - 15 очков, у «Вана» - 10 очков. Замыкают турнирную таблицу «Пюник» и «Ширак» (по 5 очков).

 

 


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