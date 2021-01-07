В составе «Арарата» — пополнение

Ереванский «Арарат», многократный чемпион Армении, пополнил состав новым игроком.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Состав «Арарата» пополнил 22-летний защитник Артур Даниелян. Предыдущим клубом футболиста был «Арарат-Армения».

Артур Даниелян родился 9 февраля 1998 года в Украине. Играл в молодежных командах донецкого «Металлурга», затем - в ФК Сталь Каменское (Украина), в Премьер-лиге.

С сезона 2018/19 выступал за «Арарат-Армения» и стал двукратным чемпионом Армении, обладателем кубка и обладателем суперкубка.

Артур Даниелян в составе «Стали» принял участие в 20 матчах чемпионата Украины, а в составе «Арарат-Армения» провел 22 матча чемпионата Армении.

Даниелян также сыграл пять матчей за молодежную сборную Армении, затем его пригласили в национальную сборную.

Лидерами турнирной таблицы Премьер-лиги чемпионата Армении по футболу являются команды «Арарат», «Алашкерт» и «Арарат-Армения». У клубов по 18 очков. У «Лори» 17 очков. «Ноа» занимает 16-е место в таблице (16 очков), у «Урарту» - 15 очков, у «Вана» - 10 очков. Замыкают турнирную таблицу «Пюник» и «Ширак» (по 5 очков).