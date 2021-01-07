Армия обороны и российские миротворцы полностью выполняют свою работу в Арцахе. Ваграм Погосян

Пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян прокомментировал распространенную информацию о том, что вооруженные силы Азербайджана вели беспорядочную стрельбу в районе Шуши, а затем стреляли в направлении позиции Армии обороны Арцаха.

В беседе с Арменпресс Ваграм Погосян отметил, что было несколько выстрелов, да и те в воздух.

«31 декабря, в канун Нового года, у нас была похожая ситуация, когда азербайджанцы стреляли в воздух. Я живу в Степанакерте и могу сказать, что на этот раз я выстрелов не слышал. Во всяком случае, Армия обороны уже сообщала, что было произведено несколько выстрелов, да и то в воздух, то есть в направлении наших позиций не было никаких выстрелов», - сказал Ваграм Погосян.

Он подчеркнул, что совместно с военнослужащими Армии обороны российские миротворцы в полной мере выполняют свою работу.