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Армия обороны и российские миротворцы полностью выполняют свою работу в Арцахе. Ваграм Погосян

Армия обороны и российские миротворцы полностью выполняют свою работу в Арцахе. Ваграм Погосян

Пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян прокомментировал  распространенную информацию о том, что вооруженные силы Азербайджана вели беспорядочную стрельбу  в районе Шуши, а затем  стреляли в направлении позиции Армии обороны Арцаха.

В беседе с  Арменпресс Ваграм Погосян отметил, что было несколько выстрелов,  да и  те  в воздух.

«31 декабря, в канун Нового года, у нас  была похожая ситуация, когда азербайджанцы стреляли в воздух. Я живу в Степанакерте и могу сказать, что на этот раз я выстрелов не слышал. Во всяком случае, Армия обороны уже сообщала, что было произведено несколько выстрелов, да и то в воздух, то есть в направлении наших позиций не было никаких выстрелов», - сказал Ваграм Погосян.

Он подчеркнул, что совместно с военнослужащими Армии обороны российские миротворцы в полной мере выполняют свою работу.

 

 

 

 


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