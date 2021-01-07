В пантеоне Ераблур состоялась поминальная служба

7 января Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян, Его Святейшество Гарегин II, в сопровождении епископов посетил воинский пантеон Ераблур, чтобы возвестить покоящимся здесь нашим героям Благовест о Рождестве Господа нашего Иисуса Христа, и помолиться за упокой их душ.

Как передает Арменпресс, Святой Престол сообщает, что в пантеоне состоялась поминальная служба.