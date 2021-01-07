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В пантеоне Ераблур состоялась поминальная служба

В пантеоне Ераблур состоялась поминальная служба

7 января Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян,  Его Святейшество Гарегин II,  в сопровождении епископов посетил воинский пантеон Ераблур, чтобы возвестить   покоящимся здесь  нашим  героям Благовест о Рождестве Господа нашего Иисуса Христа,   и помолиться за упокой их душ.

Как  передает Арменпресс,  Святой Престол сообщает, что в пантеоне состоялась поминальная служба.

 


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