ВОЗ сообщила, что мутировавший вариант коронавируса обнаружили в 22 странах Европы

Новый штамм коронавируса SARS CoV-2 (VOC) обнаружен в 22 странах Европы. Об этом директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил в четверг на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook.

"Как и все вирусы, вирус COVID-19 со временем изменился. Я понимаю обеспокоенность по поводу возможного воздействия вызывающего тревогу варианта SARS CoV-2 (VOC). 22 страны Европейского региона ВОЗ обнаружили этот новый вариант", - отметил он.

Этот штамм распространяется быстрее, пояснил Клюге, хотя болезнь, которую он вызывает, не претерпела значительных изменений. SARS CoV-2 (VOC) зарегистрирован во всех возрастных категориях, дети не относятся к группе повышенного риска. Новый вариант может со временем заменить другие, как это наблюдается в Соединенном Королевстве и все чаще в Дании.

В начале 2021 года более 230 млн человек в Европейском регионе живут в странах с полной изоляцией, еще ряд стран намерены объявить о новых ограничениях на следующей неделе.