Нью-Йорк отправляет в Вашингтон войска Национальной гвардии

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо направляет в столицу тысячу военнослужащих Национальной гвардии. Это стало необходимым после беспорядков в Вашингтоне.

Как сообщает Арменпресс, российская служба «Голоса Америки» сообщает, что военная группа будет находиться в Вашингтоне до двух недель, чтобы способствовать мирной передаче власти. Губернатор заявил, что Нью-Йорк готов поддержать безопасность исполнения воли американского народа.

Тысячи сторонников президента Дональда Трампа собрались возле Капитолия, некоторые из них штурмовали здание, где конгрессмены собирались подтвердить результаты выборов, по которым победил кандидат от демократов Джо Байден. В результате протестов есть жертвы и раненые.

Сенат и Палата представителей США на совместном заседании в четверг подтвердили победу Джозефа Байдена на президентских выборах, состоявшихся 3 ноября.