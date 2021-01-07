Время в Ереване: 11:07:36,   7 Январь

Температура воздуха в Армении в ближайшие дни не изменится

Температура воздуха в Армении в ближайшие дни не изменится

7 января днем, 8-12 января на территории Армении осадков не ожидается.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Араратской долине, Арагацотнской, Котайкской  областях  и предгорьях Вайоц дзора ожидается туман,   облачность и слабый снег.

Ветер северо-восточный, 2-5  м / с.

Температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване 7 января днем, 8-12 января ожидается туман,   облачность и слабый снег.


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