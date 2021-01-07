Температура воздуха в Армении в ближайшие дни не изменится

7 января днем, 8-12 января на территории Армении осадков не ожидается.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Араратской долине, Арагацотнской, Котайкской областях и предгорьях Вайоц дзора ожидается туман, облачность и слабый снег.

Ветер северо-восточный, 2-5 м / с.

Температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване 7 января днем, 8-12 января ожидается туман, облачность и слабый снег.