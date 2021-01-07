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Конгресс США официально подтвердил победу Джо Байдена на выборах

Конгресс США официально подтвердил победу Джо Байдена на выборах

Сенат и Палата представителей США на совместном заседании в четверг подтвердили победу Джозефа Байдена на президентских выборах, состоявшихся 3 ноября.

 Как  передает Арменпресс, американские СМИ сообщают, что Байден получил более 270 голосов.

Тысячи сторонников президента Дональда Трампа собрались возле Капитолия, некоторые из них штурмовали здание, где конгрессмены собирались подтвердить результаты выборов, по которым победил кандидат от демократов Джо Байден. В результате протестов есть жертвы и раненые.


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