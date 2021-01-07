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Франция готова поддержать усилия Армении по освобождению пленных и развитию экономики

Франция готова поддержать усилия Армении по освобождению пленных и развитию экономики

Франция выступает за поиск путей долгосрочного политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как   передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Елисейском дворце со ссылкой на телефонный разговор президента Франции Эмануэля Макрона и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Президент провел телефонный разговор с премьер-министром Армении.  Макрон выразил   решимость достичь долгосрочного политического решения (нагорно-карабахского конфликта) после соглашения о прекращении огня от 9 октября», - заявил представитель Елисейского дворца.

По его словам, в ходе телефонного разговора президент сообщил, что «Франция готова поддержать усилия по освобождению пленных, а также экономическое развитие Армении».

6 января премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Собеседники коснулись сложившейся в результате развязанной Азербайджаном агрессии гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе и преодоления вызовов. Премьер-министр поблагодарил президента Франции за внимание и поддержку в тяжелые для армянского народа дни.

 

 

 

 

 


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