На следующей неделе в Москве ожидаются аномальные холода

На следующей неделе в Москву придут аномальные сибирские морозы.

Как передает Арменпресс, об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник метеорологического центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Самое интересное ожидаем на следующей неделе, когда начинается арктическое и даже ультраполярное вторжение воздушных масс: температурный фон рухнет очень сильно, станет аномально низким, и мы окажемся в логове настоящей сибирской зимы", — сказал он.

По словам синоптика, уже в понедельник, 11 января, под утро температура понизится до минус 15 — минус 20, а днем будет не выше минус 12-17. Следующей ночью и вовсе похолодает до минус 20-25, а местами даже до минус 27. Днем 12 января в Москве будет минус 15-17, по области — минус 14-19, минус 15-20.

Он отметил также, что ни в прошлом году, ни в предыдущую зиму таких морозов не было.