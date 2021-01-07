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Пострадавшие от кишечной инфекции в Ноемберяне выздоравливают. Некоторых выписали

Пострадавшие от кишечной инфекции в Ноемберяне выздоравливают. Некоторых выписали

В общине Ноемберян граждане, попавшие в медицинские учреждения из-за кишечной инфекции, выздоравливают, некоторые из них  уже выписаны.

В беседе с  Арменпресс  глава общины Ноемберян Карен Абазян отметил, что основная часть из шести находящихся в лечебном учреждении граждан выписана.

«В основном состояние здоровья пострадавших граждан нормальное, серьезных проблем нет. Уже начались  выписки», - сказал Карен Абазян.

Эпидемиологическое исследование, проведенное специалистами Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, показало, что пострадавшие граждане использовали родниковую воду недалеко от шоссе в селе Джужеван. В результате исследования выяснилось, что вода не соответствовала требованиям санитарно-эпидемиологических норм. Карен Абазян сообщил, что в настоящее время меняют трубы, затем будет проведена стерилизация.

«Мы договорились, что отбор проб воды будет проведен еще раз, и если будет подтверждено, что проблем нет, мы подключим воду», - сказал мэр.

В Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава поступила информация, что с 30 декабря по 5 января 2020 года было зарегистрировано 14 случаев кишечных инфекций в городах Ноемберянского района - Ноемберян, Баганис, Воскеван, Кохб и Коти. Шесть граждан доставлены в больницу. Подача воды   отключена, ведутся работы по поиску причины загрязнения.

 

 

 

 

 


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