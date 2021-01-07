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COVID-19: в Армении подтвержден 201 новый случай, 812 человек выздоровели

COVID-19: в Армении подтвержден 201 новый случай, 812 человек выздоровели

По состоянию на 11:00 часов  7 января в Армении подтверждено 161 054 случая заболевания коронавирусом,   147 388 человек выздоровели и 2901 - умер.

Как передает  Арменпресс, Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний сообщает, что в настоящее время   лечение от коронавируса получают 10070 пациентов. Всего было проведено 602 986 тестов.

6 января было проведено 1218 тестов, подтвердился 201 новый случай заболевания коронавирусом. Выздоровели 812 человек, умерло 11 человек. Накануне было зарегистрировано 3 смерти, когда пациенты  болели коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев - 695.

 


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