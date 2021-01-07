COVID-19: в Армении подтвержден 201 новый случай, 812 человек выздоровели

По состоянию на 11:00 часов 7 января в Армении подтверждено 161 054 случая заболевания коронавирусом, 147 388 человек выздоровели и 2901 - умер.

Как передает Арменпресс, Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний сообщает, что в настоящее время лечение от коронавируса получают 10070 пациентов. Всего было проведено 602 986 тестов.

6 января было проведено 1218 тестов, подтвердился 201 новый случай заболевания коронавирусом. Выздоровели 812 человек, умерло 11 человек. Накануне было зарегистрировано 3 смерти, когда пациенты болели коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев - 695.