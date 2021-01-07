Четыре человека убиты и более 50 арестованы во время акции протеста в Вашингтоне

Полиция округа Колумбия (США) сообщает, что более 50 протестующих были арестованы во время митинга протеста в Вашингтоне.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, по словам начальника местной полиции Роберта Конте, большинство из них были задержаны за нарушение комендантского часа. Он отметил, что некоторые из них были арестованы за незаконное хранение оружия.

The Independent сообщает, что в ходе беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека. В здании Капитолия застрелили женщину, сообщается еще о трех погибших во время беспорядков.

Тысячи сторонников президента Дональда Трампа собрались возле здания Капитолия, некоторые из них штурмовали здание, где конгрессмены собирались утвердить результаты выборов, согласно которым победил кандидат от демократов Джо Байден..