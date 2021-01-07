День поминовения усопших. В храмах будет отслужена литургия и поминальный чин

День, следующий за всеми календарными праздниками Армянской Апостольской церкви — это День поминовения усопших. На следующий день после Рождества, 7 января, как и в понедельник, следующий за всеми церковными праздниками, совершается Божественная литургия.

Как передает Арменпресс, при участии духовенства Святого Первопрестола 7 января в 10:30 в монастыре Св. Гаяне запланирована священная литургия и панихида по усопшим. Церемонии запланированы и в других церквях республики.

После этого люди посещают могилы родственников, несут благую весть праздника умершим, воскуряют ладан и молятся за их души.

6 января Армянская Апостольская церковь отметила праздник Рождества и Богоявления Иисуса Христа.