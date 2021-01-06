В Ерасхе открылся класс русского языка и заложен кирпич первого православного храма в регионе

Представители Международного гуманитарного фонда «Мир» и администрации Араратской области 6 января провели торжественное мероприятие, посвященное новогодним праздникам. В мероприятии приняли участие военно-политические и общественные деятели, жители и школьники села Ерасх. Мероприятие состоялось в сельской школе и на территории мемориального комплекса «Холм Памяти».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе фонда, в рамках торжества детей поздравили с Новым Годом и Рождеством, вручили подарки и передали книги для школьной библиотеки. «Ключевым событием стало открытие первого профильного класса в регионе по углубленному изучению русского языка, который начнет принимать не только школьников, но и студентов, взрослых людей сразу после новогодних праздников.

Не менее важными событиями стали церемония установки православного креста и церемония закладки кирпича храма-часовни им. Ильи Пророка на территории мемориального комплекса «Холм Памяти». Это первые в регионе такие значимые символы православной веры. Установленный крест будет виден за много километров от «Холма Памяти» и благословлять путь в регионе, а будущая часовня станет главным местом, где жители смогут помолиться и соединить мысль с Богом.

«Для меня и всех представителей МГФ «Мир» была большая честь организовать это торжественное мероприятие. В канун праздника Рождества Христова открытие профильного класса по изучению русского языка, проведение церемонии установки православного креста и церемонии закладки кирпича храма-часовни являются важными и значимыми событиями. От лица нашего фонда и от себя лично я передаю вам поздравления с Новым Годом и Рождеством Христовым, желаю вам здоровья, а главное – мирного неба головой!» - комментирует событие руководитель МГФ «Мир» Андраник Никогосян.

Международный гуманитарный фонд «МИР» реализует инициативу по увековечиванию места гибели экипажа российского вертолета, сбитого при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы возле села Ерасх Араратской области. По данной инициативе планируется строительство военно-патриотического исторического комплекса «Холм Памяти», который будет состоять из исторического музея, часовни, памятника погибшим летчикам»,- говорится в сообщении.