Министры ИД 13 стран ЕС призвали весной поставить вакцины в Армению и другие страны ВП

Европейская комиссия должна разработать упрощенный механизм, который позволит к 2021 году Поставить вакцины против коронавируса весной в страны Восточного партнерства - Армению, Азербайджан, Беларусь, Молдову и Украину.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письме министров иностранных дел 13 стран Евросоюза.

«Мы призываем Европейскую комиссию создать механизм поддержки, как это уже имеет место на Западных Балканах. Нам необходимо облегчить приобретение вакцин против коронавируса для стран Восточного партнерства», - говорится в письме.

Письмо в Еврокомиссию подписали министры иностранных дел всех стран Западной Европы, в том числе Швеции, Дании и Финляндии.