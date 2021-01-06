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Moderna — вакцина Афеяна  разрешена к применению в Евросоюзе

Moderna — вакцина Афеяна  разрешена к применению в Евросоюзе

Европейское агентство по лекарственным средствам разрешило использование в Европейском союзе вакцины  Moderna против коронавируса.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает  ТАСС со ссылкой на распространенное агентством сообщение.

«Это вторая вакцина, одобренная агентством. Она рекомендована к употреблению людям старше 18 лет», - говорится в сообщении.

Вакцина  Moderna  создана биотехнологической компанией  Moderna Therapeutics, основанной всемирно известным армянским бизнесменом Нубаром Афеяном. Вакцина также разрешена в США. 16 ноября Moderna объявила, что вакцина против коронавируса эффективна примерно на 95 процентов.

 


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