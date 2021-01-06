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Лондонский суд отклонил ходатайство об освобождении Ассанжа под залог

Лондонский суд отклонил ходатайство об освобождении Ассанжа под залог

Лондонский суд оставил под стражей основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, отклонив ходатайство об освобождении его под залог до экстрадиции в США.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает  ТАСС.

"Я убеждена в наличии существенных оснований полагать, что господин Ассанж не явится в суд на рассмотрение апелляции, если сегодня он будет отпущен на свободу. Поэтому он должен оставаться под стражей", - сказала судья.

Ассанж, в 2010 году обвиненный в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, с июня 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его арестовали по запросу США. Слушание об экстрадиции началось 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что Ассанжу предъявлено обвинение  в нарушении закона о разглашении секретной информации по 17 пунктам. Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы в случае экстрадиции в США.


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