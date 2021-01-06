Лондонский суд отклонил ходатайство об освобождении Ассанжа под залог

Лондонский суд оставил под стражей основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, отклонив ходатайство об освобождении его под залог до экстрадиции в США.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

"Я убеждена в наличии существенных оснований полагать, что господин Ассанж не явится в суд на рассмотрение апелляции, если сегодня он будет отпущен на свободу. Поэтому он должен оставаться под стражей", - сказала судья.

Ассанж, в 2010 году обвиненный в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, с июня 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его арестовали по запросу США. Слушание об экстрадиции началось 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что Ассанжу предъявлено обвинение — в нарушении закона о разглашении секретной информации по 17 пунктам. Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы в случае экстрадиции в США.