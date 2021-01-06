Глава МИД Армении принял участие в Рождественском богослужении в Арцахе
16:12, 6 Январь, 2021
Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян принял участие в Рождественской литургии в столице Республики Арцах — Степанакерте.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальная страница пресс-секретаря МИД РА в Facebook.
6 января министр иностранных дел РА Ара Айвазян, находящийся с рабочим визитом в Арцахе, посетил Собор Пресвятой Богородицы в Степанакерте. Министр принял участие в Рождественской литургии, которую отслужил предстоятель Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископ Паргев Мартиросян», - говорится в сообщении.
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