Глава МИД Армении принял участие в Рождественском богослужении в Арцахе

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян принял участие в Рождественской литургии в столице Республики Арцах — Степанакерте.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальная страница пресс-секретаря МИД РА в Facebook.

6 января министр иностранных дел РА Ара Айвазян, находящийся с рабочим визитом в Арцахе, посетил Собор Пресвятой Богородицы в Степанакерте. Министр принял участие в Рождественской литургии, которую отслужил предстоятель Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископ Паргев Мартиросян», - говорится в сообщении.