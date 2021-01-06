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Генрих Мхитарян поздравил со Святым  Рождеством

Генрих Мхитарян поздравил со Святым  Рождеством

Полузащитник национальной сборной Армении  по футболу и итальянской  «Ромы» Генрих Мхитарян  поздравил с Рождеством Христовым.

 Как  передает Арменпресс,  в сообщении в социальных сетях Мхитарян подчеркнул, что 6 января армяне отмечают Рождество, которое одновременно является праздником Богоявления. «В этом году мы с тяжелым сердцем встречаем Рождество. Армения и Арцах должны преодолеть моральные  и физические последствия войны. Мы должны залечить наши душевные раны», - написал он.

Мхитарян также подчеркнул, что Армения должна устранить следы войны при поддержке других – так, как «Рома» протянула руку помощи во время войны. «Я уверен, что мы выправимся. «Мы будем строить церкви, будем  писать оперы», - написал Генрих Мхитарян.

Ранее,  в декабре, полузащитник сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян был признан лучшим футболистом «Ромы». А 25 декабря Федерация футбола Армении подвела итоги голосования 2020 года в номинации «Лучший футболист года». Набрав 133 очка, лучшим футболистом  Армении в 2020 году признан капитан сборной Армении  Генрих Мхитарян, которому это звание присуждается в 10-й раз.


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