Генрих Мхитарян поздравил со Святым  Рождеством

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу и итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян поздравил с Рождеством Христовым.

Как передает Арменпресс, в сообщении в социальных сетях Мхитарян подчеркнул, что 6 января армяне отмечают Рождество, которое одновременно является праздником Богоявления. «В этом году мы с тяжелым сердцем встречаем Рождество. Армения и Арцах должны преодолеть моральные и физические последствия войны. Мы должны залечить наши душевные раны», - написал он.

Мхитарян также подчеркнул, что Армения должна устранить следы войны при поддержке других – так, как «Рома» протянула руку помощи во время войны. «Я уверен, что мы выправимся. «Мы будем строить церкви, будем писать оперы», - написал Генрих Мхитарян.

Ранее, в декабре, полузащитник сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян был признан лучшим футболистом «Ромы». А 25 декабря Федерация футбола Армении подвела итоги голосования 2020 года в номинации «Лучший футболист года». Набрав 133 очка, лучшим футболистом Армении в 2020 году признан капитан сборной Армении Генрих Мхитарян, которому это звание присуждается в 10-й раз.