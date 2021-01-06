В армянское Рождество я вспоминаю армян Арцаха — жертв нового геноцида. Валери Буайе
Депутат Национального собрания Франции Валери Буайе отметила, что армянское Рождество знаменует память жителей Арцаха, ставших жертвами нового геноцида.
Как передает Арменпресс, Буайе написала об этом на своей странице в Facebook.
«В этот день армянского Рождества я вспоминаю армян Арцаха — жертв нового геноцида. Я думаю об отце Ованнесе Ованнесяне и Дадиванке. Я думаю об этом наследии. Я думаю об убийствах христиан. Давайте будем не забывать, не смиряться и бороться», - написала Буайе.
En ce jour de Noël arménien je pense aux Arméniens de l'Artsakh victimes d'un nouveau génocide. Je pense au Père...Опубликовано Valérie Boyer Среда, 6 января 2021 г.
6 января Армянская Апостольская церковь отмечает Крещение и Рождество. Накануне Рождества, 5 января, во всех церквях ААЦ была отслужена праздничная литургия в знак рождественского откровения. Люди несут домой зажженные в церкви свечи и празднуют Рождество.
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