«Урарту» возобновил тренировки

Ереванский футбольный клуб «Урарту» возобновляет тренировки.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Команда под руководством Александра Григоряна начнет подготовку ко второй половине сезона на собственной спортивной базе. О программах подготовительного периода и тестовых встречах будет сообщено в ближайшее время.

Лидерами турнирной таблицы Премьер-лиги чемпионата Армении по футболу являются команды «Арарат», «Алашкерт» и «Арарат-Армения». У клубов по 18 очков. У «Лори» 17 очков. «Ноа» занимает 16-е место в таблице (16 очков), у «Урарту» - 15 очков, у «Вана» - 10 очков. Замыкают турнирную таблицу «Пюник» и «Ширак» (по 5 очков).