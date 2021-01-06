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Лукашенко назвал Путина своим другом

Лукашенко назвал Путина своим другом

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что Президент Российской Федерации Владимир Путин - его друг.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает  РИА Новости.

«Да, я считаю его (Путина – ред.) своим другом», - сказал Лукашенко в интервью  Russia 1.

Президент Беларуси добавил, что таких отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским у него нет.


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