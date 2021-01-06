Лукашенко назвал Путина своим другом

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что Президент Российской Федерации Владимир Путин - его друг.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

«Да, я считаю его (Путина – ред.) своим другом», - сказал Лукашенко в интервью Russia 1.

Президент Беларуси добавил, что таких отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским у него нет.