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Огонь охватил общую крышу трех домов на улице Вантян. Эвакуированы 9 граждан

Огонь охватил общую крышу трех домов на улице Вантян. Эвакуированы 9 граждан

6-го января   в 00:12 часов   в   Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что  на крыше одного из домов на ереванской улице Вантян вспыхнул пожар,  необходима  помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, по вызову 1-бис на место выехали  4  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда и оперативная группа  Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что огонь охватил общую крышу трех домов на улице Вантян  (около 600 кв/м).

Пожар был купирован в 01։09 часов, потушен в 01։35. Сгорел чердак одного из домов (около 10 кв/м) и складированные там сухие  ветки (около 2 кб/м), деревянные детали второго дома (около 6 кв/м) и крыша третьего дом  (около 60 кв/м).

Эвакуированы 9 граждан.


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