Огонь охватил общую крышу трех домов на улице Вантян. Эвакуированы 9 граждан

6-го января в 00:12 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что на крыше одного из домов на ереванской улице Вантян вспыхнул пожар, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, по вызову 1-бис на место выехали 4 боевых расчета пожарно-спасательного отряда и оперативная группа Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что огонь охватил общую крышу трех домов на улице Вантян (около 600 кв/м).

Пожар был купирован в 01։09 часов, потушен в 01։35. Сгорел чердак одного из домов (около 10 кв/м) и складированные там сухие ветки (около 2 кб/м), деревянные детали второго дома (около 6 кв/м) и крыша третьего дом (около 60 кв/м).

Эвакуированы 9 граждан.