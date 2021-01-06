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В ближайшие 5 дней изменений погоды в стране не ожидается

В ближайшие 5 дней изменений погоды в стране не ожидается

Каких-либо изменений в циркуляции атмосферы в Армении в ближайшие 5 дней не ожидается.

 Как   передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель директора Центра гидрометеорологии и  мониторинга Гагик Суренян.

«В ближайшие 5 дней никаких изменений в циркуляции атмосферы Армении не ожидается. «В Араратской долине, в предгорьях Арагацотна, Котайка и Вайоц дзора, в результате застоя холодного воздуха  сохранятся облачность, низкая температура и туман», - написал Суренян.

В Ереване 6 января днем, 7-11 января ожидается пасмурная погода, туман, слабый снег.

На территории республики 6 января днем, 7-11 января осадков не ожидается. В Араратской долине, в предгорьях Арагацотна, Котайка и Вайоц Дзор ожидается облачность и  туман, вследствие тумана — слабый снег.

Ветер северо-восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха существенно не изменится.

 

 

 


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