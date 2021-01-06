Ирландская авиакомпания Ryanair включила Ереван в список «горячих» туристических направлений в 2021 году.

Как передает Арменпресс, на сайте авиакомпании в отдельный список внесен 21 город.

Ryanair отмечает, что в 2020 году коронавирус стал препятствием для многих поездок, но они могут быть реализованы в 2021 году.

«Армения, расположенная на границе Восточной Европы и Азии, - это растущая туристическая «горячая» точка, где каждый найдет то, что ему нужно - исторические достопримечательности, интересную культуру, экстремальные виды спорта, вкусную армянскую кухню. Ее столицу Ереван также называют «розовым городом», потому что здания в основном построены из розового туфа. Если вы хотите расширить географию своих путешествий в 2021 году, то это направление может стать для вас самым привлекательным», - говорится в публикации.

В список авиакомпании включены Верона, Валенсия, Тбилиси, Марсель, Киев и ряд других городов.