Автомобиль Трампа выставлен на аукцион

Автомобиль Ferrari F430, принадлежащий президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, выставлен на аукцион.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Автомобиль, приобретенный на аукционе Mecum Auctions, будет передан покупателю со всеми документами, включая личную подпись Трампа.

Пробег автомобиля 11 тыс км.

Ferrari оценивается в 400–500 тысяч долларов.