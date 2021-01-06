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Министр ИД РА встретился с новоназначенным министром ИД и спикером  НС Арцаха

Министр ИД РА встретился с новоназначенным министром ИД и спикером  НС Арцаха

5 января находящийся в Арцахе с рабочим визитом министр иностранных дел Республики Армения  Ара Айвазян встретился со спикером Национального Собрания  Республики Арцах Артуром Товмасяном. Затем встреча продолжилась в присутствии новоназначенного министра иностранных дел Арцаха Давида Бабаяна, вице-спикера Национального Собрания Арцаха, руководителей фракций и председателей постоянных комиссий.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении  информации и  общественной  дипломатии    Министерства иностранных дел  Республики Армения, министр иностранных дел РА и представители Национального Собрания Республики Арцах  обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, мирным вопросам, по вопросам, вставшим перед арцахцами в результате турецко-азербайджанской агрессии и по адресным мерам, принимаемым для их решения.

«Разговор шел и о возобновлении процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ —  единственного формата, имеющего международный посреднический мандат. В качестве оси политического урегулирования конфликта собеседники назвали признание права народа Арцаха на самоопределение, безопасность, деоккупацию территорий Арцаха, оказавшихся под контролем Азербайджана, а также  восстановление и защиту прав армян Республики  Арцах.

Министр иностранных дел Республики Армения Айвазян и спикер Национального собрания Республики Арцах Товмасян отметили важную роль парламентской дипломатии как ключевую платформу для обеспечения процесса  расширения и более эффективного   сотрудничества между двумя армянскими государствами. В этом контексте стороны особо подчеркнули активизацию прямых контактов и продолжение традиционных интенсивных взаимных визитов», - говорится в заявлении.


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