Министр ИД РА встретился с новоназначенным министром ИД и спикером  НС Арцаха

5 января находящийся в Арцахе с рабочим визитом министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян встретился со спикером Национального Собрания Республики Арцах Артуром Товмасяном. Затем встреча продолжилась в присутствии новоназначенного министра иностранных дел Арцаха Давида Бабаяна, вице-спикера Национального Собрания Арцаха, руководителей фракций и председателей постоянных комиссий.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения, министр иностранных дел РА и представители Национального Собрания Республики Арцах обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, мирным вопросам, по вопросам, вставшим перед арцахцами в результате турецко-азербайджанской агрессии и по адресным мерам, принимаемым для их решения.

«Разговор шел и о возобновлении процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ — единственного формата, имеющего международный посреднический мандат. В качестве оси политического урегулирования конфликта собеседники назвали признание права народа Арцаха на самоопределение, безопасность, деоккупацию территорий Арцаха, оказавшихся под контролем Азербайджана, а также восстановление и защиту прав армян Республики Арцах.

Министр иностранных дел Республики Армения Айвазян и спикер Национального собрания Республики Арцах Товмасян отметили важную роль парламентской дипломатии как ключевую платформу для обеспечения процесса расширения и более эффективного сотрудничества между двумя армянскими государствами. В этом контексте стороны особо подчеркнули активизацию прямых контактов и продолжение традиционных интенсивных взаимных визитов», - говорится в заявлении.