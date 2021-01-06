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Премьер-министр Пашинян самоизолировался в  связи с эпидемиологической ситуацией. Мане Геворгян

Премьер-министр Пашинян самоизолировался в  связи с эпидемиологической ситуацией. Мане Геворгян

Пресс-секретарь премьер-министра Республики Армения Мане Геворгян прокомментировала отсутствие премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна на Святой литургии в честь праздника Богоявления и Рождества Христова в соборной церкви Сурб Лусаворич (Св. Григория Просветителя).

Отвечая на вопрос  Арменпресс, Мане Геворгян – отметила: «Из-за эпидемиологической ситуации премьер-министр находится в самоизоляции».


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