Премьер-министр Пашинян самоизолировался в связи с эпидемиологической ситуацией. Мане Геворгян
11:48, 6 Январь, 2021
Пресс-секретарь премьер-министра Республики Армения Мане Геворгян прокомментировала отсутствие премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна на Святой литургии в честь праздника Богоявления и Рождества Христова в соборной церкви Сурб Лусаворич (Св. Григория Просветителя).
Отвечая на вопрос Арменпресс, Мане Геворгян – отметила: «Из-за эпидемиологической ситуации премьер-министр находится в самоизоляции».
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен