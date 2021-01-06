Российские миротворцы в Нагорном Карабахе очистили от взрывных устройств около 427 гектаров земли

Специалисты Международного центра разминирования Министерства обороны Российской Федерации продолжают разминирование, обнаружение и обезвреживание взрывных устройств в Нагорном Карабахе.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации.

«За время проведения миротворческой миссии в Нагорном Карабахе было разминировано около 427 гектаров территории, 160,8 км дорог. Обнаружено и обезврежено более 19,6 тыс. взрывоопасных устройств», - говорится в сообщении.